Un aggiornamento software "blocca" una TikToker nella sua Tesla per 40 minuti

È piuttosto curioso l'episodio che ha visto protagonista la tiktoker Brianna Janel, rimasta chiusa nella sua Tesla Model 3 per 40 minuti sotto un cocente sole. Partendo del principio, la giovane stava effettuando un aggiornamento software alla sua auto e, stando ben attenta a seguire le istruzioni della casa automobilistica, che avverte i suoi utenti sul fatto che "Le funzioni del veicolo, inclusi alcuni sistemi di sicurezza e l'apertura o la chiusura di portiere o finestrini, potrebbero essere limitate o disabilitate durante l'installazione, pena il rischio di provocare dei danni", è rimasta bloccata all'interno dell'abitacolo.

Janel, infatti, ha avviato l'aggiornamento, ricordandosi di non sfiorare le portiere né i finestrini durante le operazioni. Tuttavia, facendo così, è rimasta bloccata all'interno della sua auto. Difatti, come evidenzia Jalopnik, i meccanismi delle portiere della Model 3 e della Y sono azionati elettronicamente ed in certe circostanze possono essere sbloccate dall'interno tramite un pulsante. Altresì, è anche possibile sfruttare lo sblocco manuale, tuttavia Tesla avverte che l'utilizzo di questo meccanismo deve essere usato soltanto quando l'auto è sprovvista di alimentazione.