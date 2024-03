Tesla rilascia un aggiornamento misterioso per la guida autonoma, o forse no?

Il nuovo aggiornamento per Full Self Driving Beta corrisponde alla versione 12.3 . Si tratta di un update curioso perché non viene accompagnato da nessun changelog particolare, e pertanto rimane davvero poco chiaro quali siano le novità introdotte.

Da diverso tempo Tesla sta affinando il suo software per la guida autonoma implementato nelle sue vetture elettriche, anche se è ancora in fase di test beta. Nelle ultime ore è arrivato un nuovo aggiornamento.

La vicenda è curiosa anche perché, in corrispondenza del rilascio di questo aggiornamento, Elon Musk ha riferito su X che in realtà si tratta di un aggiornamento molto importante. Talmente importante che tale release dovrebbe corrispondere alla versione 13 del Full Self Driving in beta.

Difficile capire perché il patron di Tesla abbia fatto tale dichiarazione, essenzialmente perché nessuno ha definito in maniera ufficiale quali siano le novità introdotte.

Sappiamo che, a partire dallo scorso aggiornamento rilasciato da Tesla, la casa produttrice ha introdotto le reti neurali per la gestione del veicolo.

Questa novità è fondamentale perché sostituisce le righe di codice implementate dagli sviluppatori Tesla per la gestione automatica e intelligente del veicolo.

C'è anche da sottolineare che tale aggiornamento ancora non è stato rilasciato su larga scala. Rimane da capire se la versione 12.3 arriverà invece per tutti. Attendiamo quindi eventuali chiarimenti da Tesla.