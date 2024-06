Tesla aggiorna le sue auto: ora i fari adattivi vi seguono anche in curva

Nel corso degli anni abbiamo conosciuto a fondo le peculiarità dei veicoli di Tesla, l'azienda statunitense che è stata tra le prime a investire in maniera rilevante nelle auto elettriche e in quelle a guida autonoma. Tra queste troviamo il costante supporto software.

Nelle ultime ore infatti Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per i suoi veicoli. Non si tratta di un aggiornamento che riguarda coloro che hanno la beta di Full Self Driving, il suo programma per la guida autonoma, ma di un update che riguarda tutti i veicoli Tesla.