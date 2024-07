L'ultimo update di Tesla aggiunge app musicali e migliora i controlli parentali

Novità anche per il meteo e per la ricarica del veicolo

Tesla ha iniziato a rilasciare un importante aggiornamento software che introduce nuove opzioni musicali, migliorie per il controllo parentale e tanto altro. In particolare, si tratta dell'update 2024.26. Tra le novità, la casa automobilistica ha implementato YouTube Music ed Amazon Music, che si aggiungono a Spotify, Apple Music, Tune In e Tidal. Le app sopracitate, che garantiscono l'accesso ad oltre 100 milioni di canzoni nonché alle librerie personali ed alle playlist, richiedono la connettività Premium oppure una connessione WiFi. Il primo è un servizio di abbonamento di Tesla, dal costo di 9,99€ mensili, che assicura tutte le necessarie funzionalità di connettività. Dal sito di Tesla, infatti, si può leggere che "consente di accedere a tutte le funzioni di connettività direttamente tramite la rete mobile, per rendere più intuitiva e coinvolgente l'esperienza per i proprietari".

Controlli parentali

Tesla, tramite questo update, ha provveduto anche ad aggiornare i controlli parentali. In particolare, è possibile abilitare il controllo genitori con un PIN sul proprio veicolo oppure impostare un limite di velocità massima. Inoltre, è possibile impostare funzioni di sicurezza, come l'avviso di limite di velocità, la frenata automatica di emergenza e l'avviso di collisione in avanti. Infine, sarà consentito attivare il coprifuoco notturno, che consente di ricevere notifiche, tramite l'app mobile Tesla, nel caso in cui l'auto venga guidata oltre l'orario pre-impostato.

Migliorie per la navigazione e per le previsioni meteo

Tesla ha provato a migliorare anche il suo sistema di navigazione, che ora include le sottodestinazioni, come ad esempio terminali specifici dell'aeroporto. Inoltre, gli automobilisti potranno anche consultare informazioni sulle condizioni atmosferiche e sulla qualità dell'aria, direttamente dalla barra di stata presente sui display dell'auto. Nelle note di rilascio, l'azienda ha specificato che "La barra di stato del tuo veicolo ora mostra le condizioni meteorologiche locali insieme alla temperatura. Quando la qualità dell'aria è scarsa, il tuo veicolo mostra anche un simbolo AQI e un valore dell'indice. Tocca la temperatura sul touchscreen per vedere i dettagli delle tue previsioni del tempo locali, come le condizioni meteorologiche, gli alti e bassi della giornata e la possibilità di pioggia. Richiede connettività Premium".

Nuovi modi per pianificare la ricarica

Tesla ha implementato nuove modalità per pianificare la ricarica dell'auto e per il suo pre-condizionamento. In tal senso, la casa automobilistica ha dichiarato che "Dal menu ridisegnato o dall'app mobile Tesla, pianifica la ricarica o il precondizionamento per il tuo veicolo. Puoi selezionare una posizione, pianificare una tantum, impostare orari o giorni specifici della settimana e anche controllare quando la ricarica inizia e si ferma".