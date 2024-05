Tesla aggiorna la sua guida autonoma: il monitoraggio dell'attenzione alla guida sarà meno "fastidioso"

L'aggiornamento del quale parliamo riguarda la versione in beta di Full Self Driving , il sistema che, anche in base a quanto suggerisce il nome, offre servizi di assistenza alla guida e automazione ai conducenti delle vetture Tesla. L'aggiornamento corrisponde alla versione 12.4 .

La guida autonoma è un concetto che sta prendendo sempre più piede nell'industria automobilistica, e certamente Tesla è tra le aziende che per prime ci hanno creduto e investito. Proprio in questo contesto, l'azienda di Elon Musk ha rilasciato un nuovo aggiornamento .

Le novità di questo aggiornamento software sono sostanzialmente due:

. Questo permetterà di ridurre i falsi positivi in merito alla mancata rilevazioni delle mani sul volante. Tesla ha riferito che la rilevazione si baserà sempre sul monitoraggio della coppia di forze applicata dalle mani sullo sterzo, ma che tale misura è stata resa più accurata. Questo dovrebbe evitare di ricevere avvisi ingiustificati per rimettere le mani sul volante. Tesla ha anche aggiornato e migliorato il sistema di monitoraggio dell'attenzione del conducente basato sulla rilevazione dello sguardo. Le vetture Tesla dotate di telecamere nell'abitacolo infatti permettono di rilevare l'attenzione del conducente in base a dove punta il suo sguardo. L'algoritmo quindi stima se gli occhi sono sulla strada e, se così non fosse, propone degli avvisi al conducente di prestare attenzione alla strada. Il sistema prevede un monitoraggio continuo durante la guida, con la possibilità di incrementare la frequenza degli avvisi nel caso in cui il conducente continui a ignorarli. La novità di questo aggiornamento prevede delle eccezioni a tale monitoraggio. Questo infatti verrà escluso nei casi in cui non vi sia chiara visibilità degli occhi del conducente, come nel caso in cui si indossino degli occhiali da sole, o un berretto particolarmente basso.

Tesla ha comunque precisato che, nei casi in cui ci sia buona visibilità, il monitoraggio dell'attenzione alla guida sarà attivo in maniera continua.

E che questo monitoraggio si baserà sulla combinazione delle misure relative alla presenza delle mani sul volante e di quelle relative alla direzione dello sguardo del conducente.

Infine, l'azienda ha sottolineato ancora una volta che, nel caso di rilevazione del comportamento del conducente tramite telecamera interna, le immagini raccolte con tali telecamere rimarranno in locale e non verranno inviate ai server Tesla.

L'aggiornamento che abbiamo appena descritto è in fase di distribuzione automatica a tutti coloro che hanno la beta di Full Self Driving. Vi ricordiamo che attualmente il sistema non è disponibile in Europa.