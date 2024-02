Tesla aggiorna la sua app: arriva un assistente AI e non solo

Tesla ha appena rilasciato un nuovo aggiornamento per la sua app dedicata ai dispositivi mobili, quella con la quale permette ai suoi clienti di abbonarsi ai vari servizi connessi alle auto elettriche e non solo.

L'aggiornamento per l'app Tesla introduce un paio di novità interessanti, le quali non riguardano esclusivamente coloro che possiedono una vettura elettrica della casa automobilista statunitense. La prima novità consiste nell'introduzione di un assistente AI.

L'assistente AI del quale parliamo corrisponde essenzialmente a un chatbot, il quale assisterà gli utenti dell'app nella sezione chat. La sezione chat può essere usata per porre domande di qualsiasi tipo all'assistente di Tesla. Non è chiaro se lo stesso assistente AI possa mettere in contatto gli utenti con un agente umano, in caso di necessità.