Sembra un giocattolo, ma è un nuovo mini pickup elettrico

La crescita del segmento dei veicoli elettrici è sempre più stabile, con diversi produttori che si lanciano nel settore con nuovi modelli. In questo contesto spesso parliamo di auto , ma non solo.

Il fatto che si tratti di un veicolo elettrico chiaramente facilita le cose: non serve spazio per ospitare il motore e il serbatoio del carburante, così che le batterie possono essere alloggiate nella parte inferiore. Telo Truck ha un motore che complessivamente è in grado di fornire 380 kW (500 CV).

Si passa da 0 a 100 km/h in 4 secondi, mentre la velocità massima arriva a ben 200 km/h, sicuramente notevole per un veicolo elettrico che tra l'altro è un pick-up.

Forrest North, il fondatore e CTO di Telo, ha chiarito che l'azienda sta esplorando l'utilizzo di batterie con celle simili a quelle implementate sulle Tesla, in modo da incrementare l'efficienza.

I primi Telo Truck devono ancora essere realizzati. Si parla di 500 esemplari che verranno assemblati a mano e che dovrebbero debuttare nel 2025 sul mercato statunitense. La commercializzazione su larga scala dovrebbe partire dal 2026.

Il Telo Truck che avete appena visto ha un prezzo di 49.999 dollari, ed è possibile preordinarlo versando 152 dollari, un dollaro per ogni pollice di lunghezza (circa 3,86 metri), che è totalmente rimborsabile. Trovate maggiori dettagli sul sito ufficiale dell'azienda.