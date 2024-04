Dall'estate aumenti per gli utenti Telepass: raddoppia la tariffa base

Brutte notizie in arrivo per i clienti Telepass. Dal 1° luglio, infatti, la tariffa "Base" aumenterà dagli attuali 1,83€ a 3,90€ mensili (su un unico dispositivo sarà possibile associare due targhe). La tariffa "Plus" costerà sempre 3,90€ grazie ad una promozione che rimarrà in vigore fino a dicembre 2025 (anche in questo caso sarà possibile associare due veicoli/moto). A differenza di quella "Base", questa tariffa include 25 servizi, tra cui la possibilità di sostare nelle strisce blu.

Alternativamente, ci sarà anche la modalità "Pay per use". L'utente, dopo aver pagato 10 euro per l'attivazione, pagherà il servizio solo nel momento in cui lo utilizza. In tal caso verrà addebitato 1€ per ogni giorno effettivo di utilizzo. Inoltre, prossimamente, verrà lanciata una tariffa dedicata ai più giovani dalla denominazione "Young". In ogni caso, gli aggiornamenti di tutte le tariffe verranno svelate agli utenti nei prossimi giorni.