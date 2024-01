Ecco una delle auto elettriche più economiche al mondo

Stiamo parlando di Tata Punch.ev , la nuova vettura elettrica della casa automobilistica indiana Tata. La vettura è stata sviluppata da Tata Passenger Electric Mobility, la nuova divisione che Tata Motors ha creato proprio per competere nel settore dei veicoli elettrici.

Il settore delle auto elettriche è sempre più ricco e nelle ultime ore ha visto arrivare una nuova vettura che potrebbe passare alla storia come una delle più economiche in assoluto (ecco gli altri modelli di auto elettriche più economiche ).

Dal punto di vista tecnico, la nuova vettura arriva nei tre allestimenti Smart, Adventure ed Empowered. Questi dovrebbero garantire un'autonomia di 315 chilometri per il primo da 25 kWh e fino a 421 chilometri per il secondo da 35 kWh.

Per produrre la vettura Tata Motors si è affidata alla piattaforma acti.ev, la quale permetterebbe una produzione che può viaggiare su numeri consistenti con soluzioni che si adattano alle varie categorie di clienti.

La nuova Tata Punch.ev arriva sul mercato con l'interessante peculiarità di un prezzo competitivo . Stiamo parlando dell'equivalente, rispetto alla moneta indiana, di circa 12.150 euro per il modello base. Aggiungendo tutti gli optional disponibili non si superano comunque i 17.000 euro .

Sotto al cofano è possibile trovare un motore sincrono a magneti permanenti da 60 kW (coppia di 114 Nm) o da 90 kW (190 Nm). In termini dimensionali, la vettura è lunga 3,857 m, alta 1,633 m (con altezza da terra di 190 mm) ed è larga 1,742 m, mentre il passo è di 2,445 m.

All'interno troviamo una buona dose di tecnologia per l'infotainment, anche se non è chiaro quali sistemi saranno compatibili. Al momento la vettura rimane una prerogativa del mercato indiano, è molto improbabile che possa arrivare anche in Italia.