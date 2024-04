Questa batteria a stato solido promette di cambiare la mobilità elettrica

Ormai lo sappiamo tutti: il maggiore limite delle auto elettriche sono le batterie. Pesanti, grandi e richiedono tempi di ricarica lunghi, per questo si cercano alternative a una tecnologia che non ha visto evoluzioni sostanziali da decine di anni.

Da 200 Wh/kg a 720 Wh/kg: la nuova batteria di Tailan

Tailan New Energy , o Talent New Energy, è un'azienda privata di batterie a stato solido fondata a Pechino nel 2018. La società ha vinto diversi riconoscimenti, tra cui premi come tra le prime cinque società energetiche nel segmento della mobilità elettrica e un posto nella lista cinese dei 100 futuri unicorni (le startup valutate 1 miliardo di dollari) nel 2023.

Non arriverà presto

Nonostante Tailan abbia descritto la sua batteria come un dispositivo pensato per i veicoli, non ha menzionato alcun piano specifico per la sua integrazione nei veicoli con passeggeri.

Al momento quindi non sappiamo se la batteria sia pronta per la produzione di massa, uno dei maggiori limiti per quanto riguarda le batterie allo stato solido. Vista la capacità, immaginiamo di no, quindi non aspettatevi di trovarla presto in un'auto elettrica.