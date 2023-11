La svalutazione delle auto elettriche, soprattutto Tesla, è una sorpresa

Acquistare un'auto non è certo un investimento in un bene rifugio, ma alcune categorie di vetture tengono meglio il loro valore rispetto ad altre, e quelle elettriche sono le peggiori di tutte (sapete da cosa dipende il tempo di ricarica alla colonnina ?).

I risultati sono piuttosto sorprendenti, soprattutto considerato che la Nissan LEAF è una delle poche auto ad aver puntato sulla porta di ricarica rapida CHAdeMO, standard che (particolarmente in Europa) sta diventando sempre meno diffuso.

E questo è un punto che rivela una serie di debolezze di questo studio. Prima di tutto, iSeeCars non rivela se lo studio sia stato fatto a livello globale o nazionale, ma molto probabilmente, visto che il sito si occupa di compravendite di auto negli Stati Uniti e non parla di analisi mondiale, si riferisce solo al mercato americano. Questo, pur non inficiandone l'interesse, ci porta a doverlo considerare con un relativo distacco.

Il secondo punto riguarda il fatto che la maggior parte delle auto elettriche sono state lanciate negli ultimi 2-3 anni, quindi non sono state inserite nell'analisi, che ha contemplato solo i veicoli sul mercato da più tempo (come appunto Tesla o Nissan). Anche questo è un punto importante da considerare, anche se, secondo iSeeCars, i timori per i costi dovuti alla sostituzione della batteria fanno necessariamente aumentare la svalutazione delle auto elettriche.

Nondimeno, l'ottimo risultato delle auto ibride, come la Toyota C-HR e la Toyota Prius, dimostrano l'attitudine del mercato a orientarsi verso veicoli che inquinino meno.

A questo punto vi chiederete quali siano le vetture che in assoluto si svalutino maggiormente o di meno.

Il portale rivela come Porsche 911 (coupe), Porsche 718 Cayman e Toyota Tacoma siano le vetture più virtuose in questo senso, con una svalutazione del 9.3%, 17,6% e 20,4% rispettivamente (che per la Porche 911 significano comunque 18.000 dollari, visto il prezzo di partenza).

Le peggiori sono Maserati Quattroporte, BMW Serie 7 e Maserati Ghibli, con una svalutazione del 64.5%, 61.8% e 61.3% rispettivamente (per la Maserati Quattroporte significa che i proprietari hanno perso 90.000 dollari in cinque anni). È curioso notare come tra le 10 peggiori vetture in termini di svalutazione, tre siano Maserati e tre BMW, il che non è certo un bel biglietto da visita.

Nondimeno, a parte la peculiarità del mercato americano che privilegia jeep e pick-up, visto che i veicoli che sembrano preservare meglio il loro valore sono le ibride, possiamo prevedere una strada ancora in salita per la transizione elettrica.