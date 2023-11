SUV compatte elettriche: l'elenco completo (con i prezzi)

Le SUV compatte piacciono agli automobilisti italiani mentre quelle elettriche faticano a conquistare clienti: nella "top ten" delle immatricolazioni delle vetture EV nel nostro Paese troviamo infatti solo un veicolo - l'Audi Q4 e-tron - appartenente a questo segmento. Avete già letto il nostro articolo su cosa fare quando il GPS in Android Auto non funziona? E quello su come funziona la revisione auto?

Di seguito troverete l'elenco completo di tutte le SUV compatte elettriche in commercio in Italia (con i prezzi. Sedici proposte versatili a emissioni zero per tutti i gusti e (quasi) tutte le tasche.