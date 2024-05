SUV cinesi: l’elenco completo (con i prezzi)

Le SUV cinesi in commercio in Italia, per il momento, sono solo nove: si tratta oltretutto, salvo eccezioni come la BYD Atto 3, di modelli meno evoluti di quelli diffusi dalle parti di Pechino e Shanghai.

Di seguito troverete l'elenco completo (con i prezzi) di tutte le SUV cinesi in vendita da noi: abbiamo volutamente escluso le vetture del Gruppo DR, di Cirelli e di Giotti Victoria (aziende italiane che commercializzano nel nostro Paese modelli rimarchiati provenienti dalla Cina) e le auto MG (brand di proprietà della SAIC ma britannico).