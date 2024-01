Il super freddo non spaventa le auto elettriche: ecco perché

Ormai sono tante le case automobilistiche che producono tra i loro modelli quelli completamente elettrici. Rispetto a quelli dotati di motore termico la tecnologia cambia moltissimo , e allora è naturale chiedersi come si comporterebbero i veicoli elettrici nel mondo reale in condizioni particolari .

Negli ultimi anni l'interesse verso le auto elettriche è cresciuto molto, complici il mercato che si è sempre più spostato in questa direzione (ecco le auto elettriche più economiche divise per brand ) e i produttori che investono esponenzialmente nel settore.

Sappiamo che uno dei parametri che incide sulla resa di un motore nel tempo corrisponde alle condizioni atmosferiche. Un test molto interessante condotto da un servizio di assistenza stradale norvegese ha riportato dati sul tasso di danneggiamento dei veicoli elettrici in condizioni di freddo estremo, confrontandolo con quello che invece è associato ai classici veicoli con motore termico.

La conclusione principale è che i veicoli elettrici hanno un tasso di guasti inferiore in condizioni di freddo estremo rispetto a quelli con motore termico.

Nello specifico, la società che ha condotto l'indagine ha riferito di aver preso in considerazione circa 34.000 segnalazioni di guasti. Di queste, solo il 13% riguardava auto elettriche. La ragione principale della segnalazione, quando si trattava di veicoli elettrici, consisteva nella difficoltà nell'avviamento dell'auto.

Considerando che in Norvegia circa il 23% delle auto in circolazione è elettrico, se ne deduce che il tasso di guasto delle auto elettriche in quel paese è quasi la metà rispetto a quello delle auto a motore termico.

Le statistiche riportate sono sicuramente indicative di come si comportano le auto elettriche rispetto a quelle con motore termico in condizioni di freddo particolarmente consistente, ma non sono significative perché non tengono conto dell'età dei veicoli presi in considerazione. Le elettriche sono mediamente più giovani di quelle a motore termico, quindi andrebbe analizzato anche questo aspetto per avere dei dati che permettano di trarre conclusioni definitive.