Fotografata in strada SU7, la prima auto di Xiaomi

Xiaomi ha deciso di debuttare nel settore automobilistico con una berlina compatta nota come SU7, che potrebbe vedere la luce nei primi mesi del 2024 mentre le vendite partirebbero alla fine del prossimo anno. A riguardo, sono stati diffusi una serie di scatti che mostrano l'auto camuffata in giro. Osservando il design, si può notare qualche dettaglio simile alla Tesla Model 3 e alla Porsche Taycan.

Per quanto riguarda il numero di versioni disponibili, secondo alcune indiscrezioni Xiaomi potrebbe lanciarne due, se non addirittura tre. Difatti, l'azienda starebbe pensando ad immettere sul mercato SU7, SU7 Pro e SU7 Max. Entrando nei particolari, l'auto dell'azienda cinese sarà disponibile con due motorizzazioni. La versione base verrà equipaggiata con un'unità da 220 kW; la seconda con un motore da 275 kW. Non si hanno ancora certezze, invece, sulla disponibilità di un modello con motore a benzina.