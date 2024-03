La prima elettrica di Xiaomi spopola in Cina

La prima auto elettrica di Xiaomi, ovvero la SU7, ha già riscosso un buon successo in Cina. Nelle 24 ore successive alla presentazione, infatti, l'azienda cinese ha ufficializzato di aver ricevuto 88.898 ordini. Tuttavia, come evidenziato in un rapporto del CNEV Post, in Cina, alcune case automobilistiche consentono di effettuare ordini di prevendita per un nuovo veicolo rimborsabili in qualsiasi momento: sono noti con la definizione di "piccoli ordini".

Difatti, Xiaomi, con un anticipo di 700 dollari, permette agli utenti di ordinare il veicolo. Gli stessi, poi, entro sette giorni hanno la possibilità di chiedere il rimborso. Insomma, si tratta di un periodo di prova che garantisce agli automobilisti di riflettere con calma sull'acquisto. Tra l'altro, sembrerebbe che non siano tanti i clienti a chiedere il rimborso. In particolare, dal 29 marzo, il sistema di assistenza clienti EV di Xiaomi avrebbe ricevuto solo 469 richieste di rimborso e di modifiche alla configurazione. Ancora, la società ha notato che ogni negozio, quotidianamente, riceve richieste di test drive da circa 90/120 persone.