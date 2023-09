Uno studio mostra che sono le automobili a rubare i vostri dati: nessuno escluso

Sicuramente almeno una volta nella vita avrete detto o quanto meno sentito dire la seguente frase: "gli smartphone ci spiano: prima stavo parlando di questo argomento e subito dopo ho trovato la pubblicità correlata". In realtà non è propriamente così, ma è una questione legata ai cookies e ad altri sistemi di tracciamento, nella quale non entreremo adesso. Tuttavia, la notizia di oggi è che il dispositivo che veramente ruba i dati senza il vostro consenso è, come nei film gialli, proprio il meno sospettabile: la vostra automobile. A confermarlo è uno studio condotto dalla Mozilla Foundation, un'organizzazione no-profit conosciuta principalmente per il suo browser Firefox e che si occupa di monitorare la gestione dei dati degli utenti raccolti da diversi prodotti e servizi tramite la sua rubrica di report chiamata "Privacy Not Included". Lo studio, disponibile in questo link, dimostra che le automobili sono un vero "incubo per la privacy" delle persone grazie ai localizzatori, alle telecamere, ai microfoni e ai sensori montati su di esse. Sono stati analizzati 25 marchi automobilistici e nessuno di loro ha rispettato gli standard minimi richiesti dalla Mozilla Foundation.

Tra i 25 brand ci sono anche quelli più conosciuti, come BMW, Fiat, Toyota, Volkswagen, Ford e tanti altri, che raccolgono più dati del dovuto, che non riguardano solo la guida. Infatti, possono raccogliere informazioni su come si interagisce con l'auto, quindi a quale velocità si guida, dove si va, quali canzoni si ascoltano durante la guida, oppure informazioni personali (nome, indirizzo, numero di telefono, età, etnia, livello di istruzione) o ancora informazioni finanziarie (metodi di pagamento, dati delle carte, storico dei pagamenti, prodotti o servizi acquistati) o addirittura informazioni piuttosto intime (informazioni mediche, orientamento sessuale, attività sessuale, attività fisica, sonno) fino alle foto, video, indirizzi, appuntamenti sul calendario, email. Insomma, possono raccogliere un'enorme quantità di dati che non dovrebbero raccogliere, perché certamente non influenzano la guida di un'automobile. Difatti, questa ricerca ha implicato una mole di lavoro talmente elevata da aver richiesto oltre 600 ore di lavoro da parte del team di Mozilla. Perciò, è stato possibile scoprire che l'84% dei marchi afferma di poter condividere i dati degli utenti con fornitori di servizi terzi, il 76% afferma di poter vendere i dati raccolti e il 56% di poter condividere queste informazioni con il governo o le forze dell'ordine senza aver bisogno di un ordine della magistratura.