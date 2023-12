Stellantis e Ample insieme per ricaricare una batteria in meno di cinque minuti

Inoltre, le due aziende stanno valutando di espandere l'applicazione di questa tecnologia di scambio delle batterie modulari di Ample al fine di soddisfare la domanda delle flotte e dei consumatori di Stellantis su altre piattaforme e aree geografiche. Entrando nel vivo della notizia, l'avvio del programma pilota è previsto per il 2024 in Spagna, a Madrid, su una flotta di 100 Fiat 500e nell'ambito del servizio di car sharing Free2move di Stellantis.

Stellantis e Ample hanno firmato un accordo per una partnership sulla tecnologia di ricarica delle batterie dei veicoli elettrici (EV) in grado di fornire una batteria totalmente carica in meno di cinque minuti. Le due società, infatti, hanno raggiunto un'intesa per l'integrazione della soluzione Modular Battery Swapping di Ample nei veicoli elettrici di Stellantis.

Le stazioni di scambio delle batterie di Ample consentono un'installazione in aree pubbliche in soli tre giorni, garantendo un'infrastruttura scalabile in breve tempo e in grado di soddisfare la domanda degli automobilisti.

In particolare, quando un veicolo elettrico dotato di tecnologia Ample si avvicina a una stazione, questo viene subito riconosciuto dalla stazione stessa. Successivamente, il guidatore avvia il cambio della batteria dall'applicazione, ottenendo una batteria con ricarica completa in meno di cinque minuti.

Infine, per chi non lo sapesse, le batterie modulari di Ample possono essere inserite in qualsiasi veicolo elettrico e consentirebbero a Stellantis di integrare questa tecnologia senza dover riprogettare le piattaforme di veicoli.