Per caricare un'auto elettrica basterà parcheggiarla: arriva il nuovo standard di ricarica wireless

Da tempo sentiamo parlare della ricarica wireless applicata alle auto elettriche, e se diversi progetti sono già in fase avanzata, come Arena del Futuro in Italia o i piani in Francia e Stati Uniti, adesso l'organizzazione SAE International ha pubblicato il primo standard ufficiale. Andiamo a vedere tutti i dettagli della tecnologia, che promette di essere rivoluzionaria in quanto risolve il problema dell'allineamento tra piastra di ricarica e veicolo (sapete come ricaricare un'auto elettrica a casa?).

È una questione di allineamento

Il nuovo standard SAE International (ente che gestisce e definisce le normative in cambio automobilistico e aerospaziale), indicato con la sigla JS954, è una specifica a livello di settore che definisce criteri accettabili per l'interoperabilità, la compatibilità elettromagnetica, l'EMF, le prestazioni minime, la sicurezza e le prove per il trasferimento di potenza wireless (Wireless Power Transfer, WPT) di veicoli elettrici plug-in leggeri (ovvero le comuni automobili). Il protocollo descrive il trasferimento di potenza wireless fino a 11 kW con un'efficienza fino al 93%, ma la vera novità è l'allineamento tra vettura e piastra di ricarica. Questo era un problema per le precedenti soluzioni, e secondo la SAE è stato risolto grazie al DIPS (Differential Inductive Positioning System, Sistema di posizionamento induttivo a differenziale).

Tecnicamente, la tecnologia DIPS è un campo magnetico a bassa intensità generato dal gruppo di terra con più bobine che possono essere riconosciute dal veicolo per il posizionamento. Una caratteristica del sistema DIPS è che il veicolo riconosce senza soluzione di continuità più gruppi di terra e coppie automaticamente. Nel complesso, il sistema è progettato per consentire un allineamento preciso in tutte le condizioni atmosferiche. Non solo, ma questa revisione dello standard dotata di DIPS è compatibile anche con i veicoli a guida autonoma. Nel frattempo, il SAE WPT sta anche specificando la ricarica wireless ad alta potenza per veicoli pesanti fino a 500 kW per il prossimo standard SAE J2954/2. Ma il futuro è ancora più eccitante, perché il SAE sta studiando il trasferimento dinamico di energia wireless, in cui il DIPS potrebbe svolgere un ruolo simile nell'allineamento. Con questa tecnologia, i veicoli elettrici potrebbero caricarsi mentre sono in movimento, una specifica in fase di test per lo standard SAE J2954/3. La specifica J2954, ora pubblicata, è disponibile e i produttori di assemblaggio WPT di terra e quelli di veicoli possono sviluppare e testare i loro sistemi secondo questa specifica di interoperabilità.

