Chiedevate le specifiche del Cybertruck? Preparatevi ad alcune sorprese

L'ultima riguarda uno dei segreti meglio custoditi del veicolo: le specifiche tecniche . Per quanto assurdo sia, infatti, i primi acquirenti stanno per mettere le mani su una vettura di cui non conoscono neanche le dimensioni ! A ogni modo, almeno questo aspetto è ora finalmente chiaro grazie al leak di un insider pubblicato dal canale YouTube di TFLEV.

Se i dati riportati nel leak sono corretti, la vettura misura 5,6 metri di lunghezza, 2 metri di larghezza (senza specchietti laterali) e un cassone di 1,85 metri, come promesso da Musk.

Numeri impressionanti per noi europei, ma dobbiamo tenere presente le esigenze per vetture di questo tipo da parte degli utenti americani, che corrono a comprare una vettura come il Ford F-150 Lightning, più lungo di ben 24 cm. E infatti mentre quest'ultimo viene definito un pick-up full size, il Cybertruck rientra nella categoria dei mid-size come il rivale Rivian R1T (più corto di 15 cm e leggermente più stretto). L'altro veicolo

A questo proposito, gli acquirenti americani resteranno delusi dalla capacità di rimorchio, che da specifiche risulta di quasi 5 tonnellate, molto meno delle 6,3 tonnellate promesse, ma non è chiaro se questi numeri si riferiscano alla versione da due motori o a quella da tre. In ogni casi, parliamo sempre di numeri in linea con il mercato, se pensiamo che il Rivian R1T ha la stessa capacità di rimorchio e il Ford F-150 Lightning (che Musk prometteva di sbaragliare sotto questo aspetto) si ferma a 4,5.

L'altra caratteristica che farà storcere il naso a diversi utenti è il volume del bagagliaio frontale. Già diversi osservatori avevano osservato le ridotte dimensioni del cofano, e infatti il volume a disposizione degli utenti è di circa 200 litri, pochissimo se confrontato con i 400 litri a disposizione del Ford e con i 328 litri del Rivian.

Tra le note positive, il canale rileva lo spazio a disposizione dei passeggeri, con 1 metro di spazio per le gambe dei passeggeri, circa lo stesso per la testa (!) e ben 160 cm per le spalle. Numeri impressionanti, che certo potranno accontentare anche i più esigenti (o alti).