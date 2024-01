Sony vuol far sapere a tutti che state giocando a Fortnite in auto

Sembra che i produttori di auto stiano pensando a tutto fuorché alla sicurezza stradale, almeno a giudicare dai due maggiori trend in voga: una quantità smodata di schermi all'interno e un chatbot IA con cui conversare (a proposito, sapete come si usa un head-up display?). Sony e Honda, però, con il loro prossimo concept di auto elettrica Afeela (che potrete guidare in Gran Turismo 7, tra l'altro) hanno portato i livelli di distrazione a nuove vette. Non sono gli schermi coprono un'area record del cruscotto, ma anche le soluzioni adottate sconcertano, come un gioco per catturare dei mostri in realtà virtuale sulla strada, oltre a film e persino videogiochi come Fortnite.

Fonte: Sony

Certo, film e videogiochi sono dedicati ai passeggeri, ma nondimeno sembrano una soluzione che certo non invoglia il guidatore a prestare attenzione alla guida, anche perché vengono proiettati proprio sotto i suoi occhi.

Fonte: Sony

Per non parlare dei giochi in realtà aumentata, come uno sconcertante che prevede di inseguire dei mostri proiettati sullo schermo mentre si è al volante. Quindi se abbiamo capito bene lo scopo non è guardare il traffico durante la guida, ma intercettare una specie di King Kong o Godzilla proiettato sul navigatore nel display.

Fonte: Sony

Ma Sony non era contenta, e ha messo un vero e proprio schermo al posto della griglia, sul frontale dell'auto (non osiamo immaginare il costo di sostituzione in caso di danno) che mostrerà un'animazione in stile K.I.T.T. di Supercar, messaggi di avvertimento per i pedoni e le immagini dei giochi o dei film che si stanno guardando (immagine di copertina).