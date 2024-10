La vostra auto la guida uno Snapdragon: Qualcomm presentaCockpit Elite e Ride Elite

Qualcomm ha annunciato due nuove piattaforme di punta al Snapdragon Summit 2024 : Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite , entrambe progettate per potenziare le capacità dei veicoli del futuro. Le piattaforme, equipaggiate con la Qualcomm Oryon CPU , promettono prestazioni potenziate rispetto alle precedenti generazioni, offrendo fino a 12 volte più potenza AI e un miglioramento della velocità di elaborazione del 300% . Con queste novità, Qualcomm conferma il suo impegno verso la trasformazione dei veicoli in software-defined vehicles (SDV), ovvero veicoli definiti e gestiti da software.

Le piattaforme Snapdragon Cockpit Elite e Snapdragon Ride Elite sono entrambe progettate per migliorare le funzionalità dei veicoli software-defined, ma si concentrano su aree differenti. Snapdragon Cockpit Elite è ottimizzato per offrire un'esperienza digitale avanzata all'interno dell'abitacolo, garantendo interfacce multimediali, gestione di contenuti audio e video, e funzioni di intelligenza artificiale per l'assistenza vocale e il monitoraggio del conducente. Al contrario, Snapdragon Ride Elite è pensato per supportare i sistemi di guida autonoma, fornendo una gestione avanzata della percezione dell'ambiente, del path planning e del controllo del veicolo. Entrambe le piattaforme possono essere integrate insieme, grazie a una architettura unificata, per fornire un'esperienza completa che combina il cockpit digitale con la guida automatizzata.