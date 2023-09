L'alleanza tra Polestar e Meizu per creare uno smartphone ha grandi ambizioni

Come molti di voi sapranno, Polestar utilizza per come "sistema operativo" Android automotive e in occidente sfrutta i servizi Google (GAS, Google Automotive Services) per l'installazione di app e gestione delle stesse. Ora però che vuole diventare un attore di primo piano anche nel mercato cinese, si presenta un problema: i servizi Google in Cina sono perfettamente inutili e c'è bisogno di una nuova interfaccia.

Il produttore di telefoni cinese e quello di auto elettriche svedese, entrambe di proprietà di Geely, hanno infatti annunciato una partnership per la creazione di uno smartphone da lanciare insieme alla nuovissima Polestar 4 , almeno in Cina. Ma non solo, perché questa alleanza ha radici molto più profonde.

Ecco quindi che Geely ha deciso di affidarne lo sviluppo a Meizu, che ha una piattaforma proprietaria chiamata Flyme Auto. Questa fornirà a Polestar app in-car, servizi di streaming e software, ma andrà anche oltre.

Come affermato dall'amministratore delegato di Polestar, Thomas Ingenlath, la Cina "è uno dei mercati dei veicoli elettrici in più rapida crescita al mondo. È anche un mercato con tendenze di consumo molto specifiche, tra cui livelli crescenti di integrazione tra dispositivi e veicoli di elettronica di consumo.".

Cosa significa? Che ai clienti cinesi piace avere un telefono in grado di integrarsi senza soluzione di continuità con il veicolo, ed ecco che i produttori si stanno muovendo in tal senso. Lo sta facendo Nio, che il mese scorso ha annunciato il lancio di un telefono proprio per questo mese, e lo farà Polestar, che si occuperà del disegno di un dispositivo da far creare proprio a Meizu. Secondo quanto annunciato dall'azienda svedese, la partnership non si fermerà ai dispositivi mobili, ma anche a soluzioni di "realtà aumentata e app per i clienti, creando un ecosistema digitale senza soluzione di continuità".

Inoltre Ingenlath ha dichiarato alla CNBC che questo dispositivo "aiuterà Meizu a entrare nel mercato dei dispositivi di fascia alta", il che significa che forse la partnership non si limiterà a creare un dispositivo solo per l'auto, ma magari avrà l'ambizione di competere con i maggiori produttori.

Al momento, da quanto si sa, stiamo parlando esclusivamente del mercato cinese, e non sembrano esserci piani per una distribuzione a livello globale, ma in futuro, chissà. Anche su specifiche, nome o data di lancio, non ci sono dettagli, ma sappiamo che la produzione della Polestar 4 inizierà quest'anno quindi non dovrebbe mancare molto per avere più dettagli.