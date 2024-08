Tesla starebbe finalmente per rilasciare lo Smart Summon. Ma aspettate a gioire

Stiamo parlando dello Smart Summon , o del "vero" Smart Summon (Actually Smart Summon, ASS), che a quanto pare starebbe finalmente per arrivare sui veicoli con Tesla Vision , dopo che Musk aveva promesso il rilascio "il mese prossimo" a settembre 2022 .

Musk non è noto per rispettare le sue previsioni, ma oltre al Full Self-Driving , questa potrebbe essere una delle funzioni con più ritardo di sempre sulle Tesla .

Note, Autopilot/AI team is also working on Optimus and (actually smart) summon/autopark, which have end of month deadlines

Cos'è lo Smart Summon

Per chi non lo ricordasse, negli ultimi anni Tesla ha compiuto una vera e propria rivoluzione, avventurandosi solitaria su una strada non battuta da altri produttori. Invece di affidarsi per i suoi sistemi di guida autonoma a radar e sensori, ha deciso di basarsi solo sulle telecamere e sulla sua intelligenza artificiale.

Stiamo parlando del sistema Tesla Vision, che ha visto lo spegnimento dei radar anche nei veicoli di precedenti generazioni.

Questa decisione ha comportato il fatto che, almeno per qualche tempo, alcuni sistemi avanzati di assistenza alla guida non hanno più funzionato.

Nel tempo Tesla li ha riportati, come avvenuto di recente con l'Autopark ma come può constatare chiunque andando a comprare una Tesla, aggiungendo il pacchetto Autopilot avanzato da 3.800 euro le funzioni Summon e Smart Summon vengono indicate come in arrivo in futuro.

Queste funzioni consentono di richiamare una vettura da un garage direttamente dall'app e, nella versione più avanzata (Actually Smart Summon), anche in situazioni complesse come i parcheggi dei centri commerciali

Da ormai due anni sentiamo che il sistema sarebbe arrivato a breve, e se l'ultima volta è avvenuta ad aprile scorso, ora sembra che siamo in dirittura d'arrivo.