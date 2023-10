La Smart EQ fortwo - l'auto elettrica più corta in commercio - è una citycar tedesca a due posti secchi.

È una "tutto dietro" - motore da 82 CV e trazione posteriore - offerta in quattro allestimenti (Pure, Passion, Pulse e Prime) ed è una delle vetture elettriche più economiche del listino.

Di seguito troverete tutti i dettagli della Smart EQ fortwo: versioni, prezzi e chi più ne ha più ne metta.