Smart #3 arriva in Italia: ecco i prezzi

Comunque la pensiate, Smart non è più l'ultracittadina di una volta (almeno finché non uscirà la Smart #2), e la nuova vettura elettrica Smart #3 , secondo modello del marchio, prosegue inesorabile nel solco della Smart #1 (a proposito, sapete cos'è l'AVAS ?).

Per la prima volta, arriva in Italia la versione Pro con batteria da 49 kWh con chimica LFP (litio, ferro e fosfato), mentre tutte le altre passano a quella da 66 kWh con chimica NMC (litio, nichel, manganese e cobalto) già vista nelle vetture attualmente in commercio.

La vettura è più lunga della Smart #1 (440 cm contro 427-430 cm), e anche se ne condivide tutta la meccanica offre un'autonomia leggermente diversa.

Se la versione Pro fa storia a sé, con i suoi 325 km, gli altri modelli passano da 435 a 455 km di autonomia, contro le autonomie da 400 a 440 km della vettura già sulle nostre strade.

Le potenze vanno dai 271 CV delle Pro, Pro+, Premium e 25° Anniversario, tutte a singolo motore e in grado di passare da 0 a 100 km/h in 5,8 secondi (contro i 6,7 secondi della Smart #1), ai 428 CV della Brabus, che presenta un doppio motore e scatta da 0 a 100 km/h in soli 3,7 secondi.

Come per la Smart #1, anche le Smart #3 dalla Pro+ in su offrono una ricarica a corrente alternata a 22 kWh, mentre quella in corrente continua è a 150 W e consente la ricarica fino all'80% in 10 minuti.