L'ecologica crossover esteuropea è offerta in undici allestimenti : "base", Clever , Plus , Advanced, Max, Sportline, Sportline Advanced, Sportline Max, RS, RS Advanced e RS Max.

Indice

Skoda Enyaq Coupé: le versioni

Skoda Enyaq Coupé: le dimensioni

Skoda Enyaq Coupé: i motori

Skoda Enyaq Coupé: batterie e autonomie

Skoda Enyaq Coupé: tecnologia e aiuti alla guida

La dotazione di ADAS della Skoda Enyaq Coupé va integrata: tutte hanno di serie la frenata automatica, il mantenimento in corsia e il riconoscimento della segnaletica stradale ma per gli altri aiuti alla guida (come ad esempio l'assistente al cambio di corsia in autostrada, la frenata automatica in retromarcia e il riconoscimento della stanchezza del conducente) bisogna obbligatoriamente salire di allestimento o attingere al listino degli optional.

Per quanto riguarda la tecnologia tutte hanno un display touchscreen da 13", Android Auto e Apple CarPlay wireless e 2 prese USB-C. Per avere altre due prese USB-C per i passeggeri posteriori e la piastra di ricarica wireless per smartphone bisogna invece passare ad allestimenti più costosi.