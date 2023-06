Migliori siti per noleggiare un'auto

Ma come sapere quali siti di noleggio auto consultare? Le offerte a disposizione sono infatti numerosissime, ed è quindi difficile orientarsi e sapere quali siano i migliori o più economici. Non perdiamo altro tempo quindi e andiamo a scoprirli tutti, in modo da preparare il nostro prossimo viaggio per le vacanze o semplicemente uno spostamento all'ultimo minuto in tutta comodità.

Siti noleggio auto

Se dovete noleggiare un auto per un breve periodo, che sia una vacanza di diverse settimane o semplicemente un fine settimana, avete a disposizione diversi siti tra cui scegliere.

Tutti funzionano in modo simile ma ci sono due differenze, da un lato avete i siti delle agenzie di noleggio vere e proprie, come Avis o Europcar, per esempio, mentre dall'altro avete gli aggregatori, che confrontano i prezzi delle varie agenzie e vi offrono l'offerta migliore per categoria (come i comparatori di prezzi per le offerte di telefonia o luce e gas). Vediamo i più popolari e affidabili per entrambi.

Hertz

Hertz è uno dei più popolari siti per il noleggio delle auto, a breve e lungo termine. Per usarlo, andate sulla pagina ufficiale e indicate la città di noleggio o codice aeroportuale inserendo il nome e poi selezionando tra le proposte indicate. Successivamente, inserite la data e ora del ritiro e la data e ora di riconsegna.

In alto, indicate se volete riconsegnare nella stessa agenzia tramite il menu a tendina (in caso contrario costerà di più) e cliccate su Continua. Ora Hertz vi chiederà la vostra età al momento del ritiro, selezionatela dal menu a tendina e cliccate su Continua la tua prenotazione.

Nella pagina successiva, apparirà l'elenco delle auto che corrispondono alla vostra selezione. Potete scegliere se pagare a fine noleggio o online, cliccate sulla voce corrispondente e selezionate gli Extra mettendo la spunta di fianco alla vostra scelta. Tra questi trovate seggiolini per bambini, il navigatore o la copertura assicurativa. Cliccate su Continua e, se avete scelto di pagare online, inserite i vostri dati personali e di pagamento.

In caso abbiate scelto di pagare al ritiro, Hertz comunque vi chiederà la carta di credito come garanzia. In caso cambiate idea, potete annullare la prenotazione entro 48 ore dal noleggio.

Europcar