Segway ZT3 Pro è il monopattino elettrico definitivo per qualsiasi terreno: caratteristiche e data di lancio

Segway-Ninebot ha appena annunciato il suo primo monopattino elettrico votato all'off-road: il nuovo ZT3 Pro. Dotato di ruote da 11 pollici e un'altezza da terra di 152 mm, il veicolo promette di accompagnarvi nei vostri spostamenti in città come in fuori strada. Andiamo a scoprirlo, ricordandovi le nostre selezioni dei migliori monopattini elettrici e delle migliori bici elettriche sul mercato.

Caratteristiche tecniche

Potenza max : fino a 1600 W

: fino a 1600 W Potenza: 650 W

650 W Velocità max : 25 km/h (in un altro punto sul sito si indicano 20 km/h)

: 25 km/h (in un altro punto sul sito si indicano 20 km/h) Pendenza: 25%

25% Pneumatici: tubeless da off-road 11 pollici

tubeless da off-road 11 pollici Sospensioni: Doppia sospensione frontale telescopica, sospensione posteriore a molla

Doppia sospensione frontale telescopica, sospensione posteriore a molla Freno: doppio freno a disco

doppio freno a disco Resistenza all'acqua: IPX5

Capacità batteria : 597 Wh

: 597 Wh Autonomia max : Segway indica anche che in Modalità Eco arriva a 70 km e in Modalità Sport a 56 km. Pensiamo che siano veri questi dati, anche se sul sito è indicata anche un'autonomia fino a 35 km.

: Segway indica anche che in Modalità Eco arriva a 70 km e in Modalità Sport a 56 km. Pensiamo che siano veri questi dati, anche se sul sito è indicata anche un'autonomia fino a 35 km. Segride: Sistema di miglioramento della stabilità

Sistema di miglioramento della stabilità Tempo di ricarica : 4 ore, in 30 minuti 10 km a 15 km/h

: 4 ore, in 30 minuti 10 km a 15 km/h Carico massimo : 120 kg

: 120 kg Dimensioni : Piegato: 1245 x 638 x 1340 mm Non piegato: 1245 x 638 x 645 mm

: Peso netto : 29.7 kg

: 29.7 kg Luci: Anteriore (4.1 W potenza) e posteriore a LED

Anteriore (4.1 W potenza) e posteriore a LED Connettività: Bluetooth, controllo remoto via app, Segway AirLock, Apple Dov'è

Bluetooth, controllo remoto via app, Segway AirLock, Apple Dov'è Schermo: 3 pollici Segway-Ninebot ZT3 Pro è dotato di un telaio in tubi di acciaio ad alta resistenza, doppia sospensione frontale telescopica, sospensione posteriore a molla e pneumatici tubeless da off-road da 11 pollici. è dotato di un telaio in tubi di acciaio ad alta resistenza, doppia sospensione frontale telescopica, sospensione posteriore a molla e pneumatici tubeless da off-road da Questa configurazione gli consente di avere un'altezza da terra di 152 mm, per affrontare qualsiasi terreno, anche i più accidentati. Il motore elettrico da 1.600 watt di potenza massima consente di affrontare pendenze del 25%, mentre la velocità è secondo normativa limitata a 25 km/h (in una parte del sito vengono indicati 20 km/h, ma propendiamo per il primo valore).

Tre sono le modalità di guida disponibili: Standard, Sport e Eco. Ovviamente la modalità Eco consente una migliore autonomia, ma su questo il sito Segway non è molto chiaro. Se in alcune parti del sito vengono indicati 35 km di autonomia (con un carico di 75 kg e una velocità di 25 km/h), in altre parti viene specificato che in modalità Eco arriva a 70 km di autonomia e in modalità Sport a 56 km di autonomia. Anche in questo caso pensiamo che sia vero quest'ultimo dato, in quanto il Segway P65 con batteria leggermente più piccola arriva a 65 km di autonomia. Il peso è di 29,7 kg, mentre il carico massimo è di 120 kg, più che sufficiente per affrontare qualsiasi situazione. Il monopattino è certificato però IPX5, quindi anche se potete usarlo sotto la pioggia dovrete stare attenti a non entrare in pozzanghere troppo profonde. Sul manubrio troviamo uno schermo LCD da 3 pollici, che mostra le informazioni su velocità e carica residua della batteria, mentre la luce anteriore da 4,1 W, gli indicatori di direzione e la luce posteriore consentono a massima visibilità. Interessanti le dotazioni di sicurezza e connettività. Il nuovo Segway ZT3 Pro è infatti dotato di un sistema basato su Bluetooth che consentirà di guidare lo scooter solo mentre si ha in tasca lo smartphone con l'app Segway-Ninebot, mentre il supporto alla rete Dov'è di Apple consente di tracciare lo ZT3 Pro in caso di furto.

Disponibilità e prezzo

Segway ZT3 Pro sarà disponibile in Italia nel 1° trimestre del 2025 mentre negli Stati Uniti sarà già in preordine dal 26 settembre con consegne a fine ottobre. Ancora non si hanno dettagli sui prezzi, ma rileviamo un'altra incongruenza del sito. Mentre il dispositivo è indicato nelle intestazioni, nell'URL del sito e nelle specifiche come ZT3 Pro D, in alcune parti troviamo la dicitura ZT3 Pro E. Non sappiamo se si tratti di un errore o di due modelli distinti, ma in mancanza di informazioni precise immaginiamo che il modello che arriverà da noi sarà il "D".

