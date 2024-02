Cosa sono i sedili AGR

Indice

Cosa vuol dire AGR?

I sedili AGR sono prodotti da questa associazione?

Quando sono stati introdotti i sedili AGR?

Quali caratteristiche deve avere un sedile per ottenere la certificazione AGR?

Quali Opel montano attualmente sedili AGR?

Quali Peugeot montano attualmente sedili AGR?

La Peugeot 308 GT ha come optional (1.200 euro) gli interni in misto TEP/Alcatara con Electric & Massage Pack.

Un pacchetto che include i sedili anteriori riscaldati con funzione massaggio, quello del guidatore AGR con regolazione elettrica (lunghezza, inclinazione, altezza e lombare) e quello del passeggero con regolazione pneumatica in altezza e lombare. In alternativa c'è il più economico Pack Active Comfort (1.050 euro, non per le ibride) che toglie la regolazione completamente elettrica al sedile del guidatore e quella pneumatica a quella del passeggero.

La Peugeot 408 Allure ha come optional il Comfort Pack: costa 590 euro e offre il parabrezza riscaldato, il volante riscaldato e i sedili anteriori riscaldati. Quello per il guidatore è AGR (regolazione manuale altezza, regolazione elettrica cuscino sedile e supporto lombare), quello del passeggero prevede la regolazione manuale in altezza e del supporto lombare. Per chi vuole di più sulla GT c'è l'Electric & Massage Pack (1.000 euro) che include i sedili anteriori massaggianti e riscaldati: quello del guidatore AGR (elettrico a 10 vie con funzione memoria, supporto lombare elettrico a 4 vie e regolazione cuscino), quello del passeggero con regolazione elettrica a 6 vie (4 vie per il supporto lombare).

La Peugeot 3008 Allure ha come optional gli interni Premium Mistral (1.400 euro): interni in pelle nera perforata, cuciture Quartz, sedili anteriori riscaldati con poggiatesta con regolazione in altezza integrata e sedile conducente AGR (regolazione manuale della lunghezza del sedile, regolazione elettrica dell'inclinazione del sedile e regolazione lombare pneumatica). Per chi vuole di più sulla GT ci sono gli interni Executive Mistral (2.200 euro): interni in pelle nera perforata, cuciture Iced Clay e sedili anteriori AGR a regolazione elettrica riscaldabili, ventilati e massaggianti (regolazione manuale della lunghezza del sedile, supporto lombare e supporti laterali contenitivi laterali regolabili pneumaticamente, funzione di memoria per il guidatore).

Tutte le Peugeot 508 tranne la Allure hanno di serie i sedili anteriori AGR riscaldabili. Sulla variante sportiva PSE troviamo la regolazione elettrica (8 vie con due memorie per il guidatore) e la funzione massaggio (8 tasche pneumatiche e 8 modalità di funzionamento). Sulla Allure si può avere come optional il Comfort Pack (350 euro; sedili anteriori AGR riscaldabili con cuscino supporto gambe estendibile manualmente, regolazione elettrica lombare e inclinazione seduta 4 vie) o gli interni Premium Mistral: costano 1.600 euro e aggiungono i sedili in pelle Nappa Nero Mistral.

Sulla GT ci sono gli interni Executive Mistral (2.100 euro) con sedili in pelle Nappa Nero Mistral con decori interni in legno zebrano e i sedili anteriori AGR riscaldati con regolazioni elettriche (8 vie e 2 memorie per il guidatore) e funzione massaggio (8 tasche pneumatiche e 8 modalità di funzionamento). Il pacchetto Interni Executive Rosso costa 2.400 euro e si distingue per i sedili in pelle Nappa rossa.