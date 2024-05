Seat pensa a un'auto elettrica sotto i 20.000€, ma non arriverà presto

Infatti, è lecito chiedersi quando scenderanno i prezzi delle auto elettriche , ma, se già da ora foste interessati alla mobilità elettrica, potete sempre controllare la nostra guida sulle auto elettriche economiche disponibili in questo momento sul mercato.

A smentire queste dichiarazioni ci ha pensato Wayne Griffiths , CEO di Seat e di Cupra, intervistato da Autocar : i modelli elettrici di Seat ci saranno, ma solo quando l' elettrificazione avrà raggiunto anche la fascia più bassa del mercato e quando ci sarà una domanda sufficiente in questo segmento.

Secondo Griffiths, Seat sarà essere presente quando si potrà offrire un'auto elettrica al di sotto dei 20.000€ che sarà in grado di generare un profitto per il costruttore, che è la priorità per un amministratore delegato.

Ha sottolineato che Cupra e Seat sono due brand separati che possono coesistere senza intralciarsi. Infatti, Cupra ha un posizionamento diverso sul mercato rispetto a Seat e per questo non venderà un modello sotto i 20.000€: la prossima auto elettrica sarà la Raval, che sarà venduta tra i 25.000€ e i 30.000€.

Infine, Griffiths ha confermato l'impegno del Gruppo Volkswagen nei confronti di Seat grazie agli investimenti che sta continuando a fare, come i restyling di Seat Ibiza e Arona, ma non sono previsti lanci di nuovi modelli di Seat per il breve periodo.