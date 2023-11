Gli scooter Gogoro puntano su Apple: ecco le funzioni di Cupertino in arrivo

Gogoro sta collaborando con Apple per implementare nei suoi scooter elettrici alcune funzioni della società di Cupertino, tra cui lo sblocco con l'iPhone e altre interessanti tecnologie. Prima di entrare nei dettagli, può essere utile specificare cosa sia Gogoro. Si tratta di un'azienda che si basa sullo "battery swap", ovvero che consente la sostituzione della batteria in pochi minuti invece che attendere il completamento della tradizionale ricarica.

Ritornando alla notizia principale, gli utenti Gogoro, già ora, potranno aggiungere una chiave virtuale su Apple Wallet così da sbloccare, bloccare e avviare con l'NFC da iPhone e Apple Watch gli scooter elettrici. Questa funzione sarà disponibile per i futuri modelli e per gli oltre 300.000 già in circolazione grazie ad un aggiornamento di retrocompatibilità. In futuro, poi, saranno implementate altre funzioni come alcune scorciatoie per condividere temporaneamente la chiave virtuale con amici e parenti: sarà sufficiente allegare la posizione GPS dello scooter.