Sapevate che la Tesla Model X non va immersa in mare?

Recentemente si è discusso molto sulle auto elettriche, se fossero più o meno sicure delle auto termiche, se ci fossero abbastanza colonnine di ricarica per tutti: insomma, molte persone sono rimaste scettiche a riguardo. Questo articolo non vuole alimentare lo scetticismo, ma è doveroso riportare un fatto neanche tanto singolare. Pochi giorni fa in Florida una coppia stava mettendo in acqua una moto d'acqua scaricandola dal proprio rimorchio aggangiato alla Tesla Model X. Mentre il marito era intento a sganciare la moto d'acqua, la moglie era all'interno dell'automobile, posta sulla rampa per l'ammaraggio. La donna ha visto comparire un messaggio di pericolo, che le intimava di scendere dall'auto, ma non riusciva ad uscire: non è chiaro se le porte fossero bloccate e la donna ha dovuto rompere un finestrino o se poi si sono aperte da sole.

In ogni caso, l'auto ha avuto un malfunzionamento e, perdendo aderenza, è scivolata in acqua lungo la rampa, così il marito ha recuperato la moglie a bordo della moto d'acqua e si sono messi in salvo. Una volta immersa in acqua, l'auto ha incominciato a prendere fuoco. Ora non è chiaro se il malfunzionamento sia dovuto a un problema che il pacco batterie stava riscontrando precedentemente o se l'aver immerso in acqua salata la parte posteriore dell'auto sia stata la causa del problema. Comunque, l'auto ha preso fuoco nonostante fosse affondata in mare. Questo è presto spiegato perché le batterie agli ioni di litio non hanno bisogno dell'ossigeno dell'atmosfera per bruciare e, corrose dal contatto con l'acqua salata, hanno prodotto gas infiammabili, che bruciavano sulla superficie dell'acqua.