I robotaxi si stanno affermando in USA, e c'è la firma di Alphabet

Waymo è un'azienda di proprietà di Alphabet , la famosa holding alla quale fa capo anche Google, e che recentemente ha fatto molto parlare di sé per i suoi robotaxi . Il servizio di taxi a guida autonoma è stato lanciato in tre grandi città statunitensi , e i numeri che arrivano dalla sua diffusione si rivelano positivi.

Torniamo a parlare di quello che sicuramente sarà, almeno in parte, il futuro della mobilità in tutto il mondo. La guida autonoma è sempre più affidabile e pronta per il quotidiano, e l'azienda Waymo è tra quelle che ci credono maggiormente.

Waymo ha infatti riferito che attualmente il servizio di robotaxi fa registrare ben 50.000 richieste di corse alla settimana. Questo significa 300 corse ogni ora. Sicuramente dei numeri importanti, considerando che il servizio attualmente è disponibile nelle città di Phoenix, San Francisco e Los Angeles.

L'azienda ha riferito che i clienti che si affidano al servizio di taxi a guida autonoma è molto eterogenea, sia per spostamenti di lavoro che per spostamenti privati.

Si tratta ovviamente di un'ottima prospettiva per Waymo, e per la sua futura espansione anche in altre città (e magari in altri paesi). Allo stesso tempo però c'è sempre da tenere d'occhio la sicurezza.