Un cinema a quattro ruote: ci sta (letteralmente) pensando Rivian

Rivian ha ricevuto diversi apprezzamenti per i suoi veicoli elettrici, soprattutto perché sono dedicati a chi ama l'avventura. Ad esempio, il pick-up R1T è dotato di caratteristiche uniche sul mercato, tra cui il Gear Tunnel, ovvero uno scomparto dietro alla cabina che può essere utilizzato per riporre oggetti oppure per installare attrezzature specializzate. Tra queste rientra il Camp Kitchen, una cucina da campo da 6.000$. Grazie a questa specifica, le persone amanti del campeggio considerano il pickup R1T un'ottima alternativa.

Tuttavia, senza troppe spiegazioni, Rivian ha deciso di abbandonare questo accessorio, puntando su altro (stando almeno ad un brevetto recentemente depositato). In particolare, l'azienda avrebbe intenzione di portare l'esperienza cinematografica sul fuoristrada, lanciando un proiettore mobile dedicato proprio al Gear Tunnel dell'R1T.