Rivian sgancia la bomba: starebbe per comprare ABRP

La notizia è di quelle che segnano il settore della mobilità elettrica: Rivian starebbe per acquistare A Better Routeplanner (ABROP), la popolare app per pianificare le soste di ricarica.

Le auto elettriche (ecco sette falsi miti sfatati) hanno infatti necessità particolari, in quanto allo stato attuale se si vogliono affrontare lunghi viaggi è necessario effettuare una pianificazione non solo per trovare le colonnine di ricarica nelle vicinanze, ma anche per poter identificare la loro capacità (in modo da poter ricaricare il veicolo in 20-30 minuti invece che in un'ora).

I produttori di veicoli elettrici offrono in genere app e soluzioni proprietarie, ma ABRP (A Better Routeplanner) è uno degli strumenti di terze parti più popolari al mondo, tanto da offrire i propri servizi anche per i sistemi integrati (come il caso di Android Automotive nelle Polestar 2).

Ora secondo il sito Electrek, Rivian starebbe per acquistare la nota app in modo da integrarne i servizi nel proprio sistema di infotainment.

In realtà ABRP è "solo" una parte del business della società che la controlla, Iternio, un'azienda composta da meno di 10 persone che sviluppa anche API per i suoi algoritmi di pianificazione dei viaggi.