Il ritorno della Ford Capri: una nuova vita da crossover elettrico

Le immagini che trovate nella galleria in basso, condivise da Motor Authority , ritraggono il modello in fase di test in Germania. Si tratterebbe appunto della nuova Ford Capri, la quale arriverebbe in veste di crossover elettrico .

Vi ricordiamo che la Ford Explorer basata su piattaforma MEB dovrebbe arrivare con una lunghezza complessiva di 4,5 metri, e un motore elettrico disponibile in diverse varianti: quello da 170 CV, quello da 286 CV, e la variante bi-motor con potenza di 340 CV.

L'autonomia di questo veicolo sarebbe stimata attorno ai 600 km, e pertanto anche per la Ford Capri possiamo aspettarci numeri simili.

La presentazione della nuova Ford Capri, stando a quanto appena trapelato online, dovrebbe avvenire il prossimo 10 luglio. E proprio riguardo al nome ci aspettiamo delle polemiche, visto l'evidente "italian sounding" che sfrutterebbe Ford per un veicolo non prodotto in Italia. Ma non è escluso che la casa automobilistica non scelga un nome diverso.