Ma cosa significa questa espressione? Il mondo delle auto elettriche porta infatti con sé una serie di concetti e termini nuovi, ma comprendere la differenza tra i due tipi di ricarica è il primo passo per affrontare con più consapevolezza la ricarica del nostro veicolo e non farci travolgere dai diversi nomi e standard. Quindi non indugiamo oltre e andiamo a scoprire il fantastico mondo dell'elettricità, partendo prima da un po' di teoria!

Una delle domande che ci si pone più spesso quando si pensa a un' auto elettrica è: quanto ci mette a ricaricarsi ? La risposta dipende da diversi fattori, ma il più importante riguarda le colonnine di ricarica , se sono rapide o meno, il che significa di scegliere se ricaricare in corrente continua (DC) o in corrente alternata (AC) .

Indice

Cosa sono la corrente continua e la corrente alternata

La ricarica elettrica definisce il moto ordinato di cariche elettriche lungo una superficie, in genere un conduttore come un cavo elettrico, ma con la corrente continua (CC, o DC in inglese per direct current) gli elettroni fluiscono sempre nello stesso senso all'interno del circuito (in rosso nella figura sotto), con la corrente alternata (CA, o AC in inglese per alternate current) il flusso di elettroni inverte la propria direzione continuativamente nel tempo, con un'alternanza a frequenza fissa (tipicamente 50 Hz o 60 Hz) e una variazione progressiva secondo un andamento sinusoidale (in verde qui sotto).

Quindi i produttori di auto hanno creato i veicoli con un raddrizzatore di corrente interno, in modo da ricevere direttamente corrente alternata da colonnine o dalla casa, quando non si ha bisogno di ricaricare velocemente. Inoltre il raddrizzatore all'interno delle auto ha dei limiti di funzionamento, sia di potenza che di temperature, quindi non si può farlo lavorare con potenze eccessive. Quando invece si è in viaggio, ci sono colonnine a ricarica rapida che contengono al loro interno il raddrizzatore, e forniscono direttamente CC alle auto ad alta potenza.

La corrente alternata è molto diffusa e sicura, ma subisce una perdita di elettricità mentre percorre le distanze, ed è il motivo per cui la rete elettrica utilizza trasformatori: aumentando la tensione, le compagnie elettriche possono inviare energia a grandi distanze e non subire perdite. La CA porta anche a un trasferimento più lento di potenza, almeno alle tensioni più basse che usiamo nelle applicazioni quotidiane, e per i veicoli elettrici questo significa che la ricarica CA è più lenta rispetto alla ricarica CC.

Quindi abbiamo due tipi di corrente, una disponibile ma non compatibile nativamente con le batterie, la corrente alternata , e una non disponibile che però "piace" alle batterie, la corrente continua . Visto che a disposizione abbiamo solo la corrente alternata, si potrebbe pensare che basterebbe caricare le batterie delle auto con quella, proprio come facciamo con gli smartphone, ma c'è un problema.

La soluzione era quella di trasferire piccole quantità di corrente ad alte tensioni per evitare l'accumulo di calore trasferendo anche più energia. È qui che la corrente alternata compie la sua magia. Il flusso alternato avanti e indietro di elettroni nella AC permette ai magneti di produrre un forte elettromagnetismo in un alternatore per funzionare e, con un alternatore, le centrali elettriche possono facilmente convertire le alte correnti a basse tensioni in basse correnti ad alte tensioni.

La corrente continua viene generata con correnti elevate (ampere) a basse tensioni (volt), ma il trasferimento di correnti elevate a bassa velocità (bassa tensione) causa l'accumulo di calore nei fili di trasmissione, il che spreca molta energia. Ciò avrebbe voluto dire anche che i cavi di trasmissione avrebbero dovuto essere più spessi per dissipare il calore, e per questo motivo, i fornitori di energia elettrica avevano bisogno di un modo migliore di trasferire energia.

Vi chiederete perché mai dovremmo fornire corrente alternata a una batteria, e il motivo è presto detto. La corrente alternata è quella più diffusa, generata da generatori meccanici come turbine a vapore, pale eoliche e motori a combustione, e utilizzata per la trasmissione di energia dalle centrali elettriche alla casa. Poiché non viene effettuata alcuna rettifica dalle linee di distribuzione alle case, tutte le prese elettriche all'interno delle case sono alimentate a CA , il che implica che tutti gli elettrodomestici collegati a una presa elettrica (lavatrice, frullatore, frigorifero) utilizzano questo tipo di corrente.

E cosa succede se, come vedremo tra poche righe, gli si fornisce corrente alternata ? Hanno bisogno di un raddrizzatore di corrente che converte la corrente alternata in continua, e che in genere è installato su un caricabatterie.

La corrente continua è utilizzata principalmente nelle batterie, anche le popolari alcaline, o da generatori come pannelli solari e motori a magneti permanenti. Le batterie possono immagazzinare solo correnti che fluiscono in una direzione, quindi continua e non alternata, il che significa che tutti i dispositivi a batterie usano la corrente continua, che siano telefoni, computer o auto elettriche .

Ricaricare in corrente alternata

In alternativa, si può installare un wallbox in casa, con potenze da 7,4 , 11 o 22 kW fino a un massimo di 32 A tramite connettori di Tipo 2 (Mennekess).

Le potenze in gioco partono dai 3 kW della ricarica monofase, utilizzando un modulo di controllo e protezione non fisso e prese Schuko o di tipo 1 da 16 A e 230V o da 32 A e 480V in base all'impianto elettrico.

Visto che la corrente alternata è il tipo di corrente più diffusa, utilizzata per la rete domestica, è quella più utilizzata per ricaricare le auto elettriche .

In tutti questi casi, si utilizza il raddrizzatore all'interno dell'auto, chiamato anche caricatore di bordo, che consente di convertire la corrente alternata in continua, ma le differenze sono notevoli, in quanto se si carica in monofase si utilizza una ricarica molto più lenta rispetto a quella in trifase. La differenza è che monofase è quando i circuiti sono alimentati da una sola tensione alternata con due conduttori: un conduttore di fase e il neutro, con una tensione fase-neutro pari a 220-230 V. Per contro, un sistema trifase è costituito da tre conduttori alimentato da tre grandezze elettriche sinusoidali di uguale frequenza e, generalmente, sfasate tra loro di 120° e di uguale ampiezza

C'è però un problema.

Il caricatore di bordo delle auto non è uguale per tutte, proprio come non sono uguali i caricatori dei telefoni. Per esempio, potete avere un telefono che supporta la ricarica a 50 W, ma se avete un caricatore a 25 W, non la sfrutterete. Di contro, se il telefono supporta la ricarica a 25 W, anche caricandolo con un caricatore a 50 W non aumenterete la velocità di ricarica.

Con le auto è lo stesso. Quando acquistate un veicolo elettrico, vi vengono proposte diverse soluzioni di wall box, da 7,4, 11 o 22 kW, ma se il vostro veicolo ha un caricatore interno da 11 kW, non potrete mai sfruttare il wall box e i cavi a 22 kW. Lo stesso vale per le colonnine di ricarica.

Quindi come caricare più velocemente in questi casi? Bisogna utilizzare la corrente continua. Vediamo come.