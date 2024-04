Di seguito troverete una guida completa su come si ricarica una Opel elettrica . Tutte le soluzioni per il "pieno" di energia delle EV del marchio teutonico.

Eppure questo brand sta faticando a conquistare i clienti del nostro Paese: il veicolo a batterie più venduto, la Corsa-e , si trova infatti solo al diciannovesimo posto nella classifica delle immatricolazioni di mezzi a emissioni zero in Italia .

Indice

Come si ricarica una Opel elettrica: la ricarica domestica

Le Opel elettriche possono essere collegate a una normale presa (circa 30 ore per una ricarica completa): è sufficiente un cavo con spina Schuko che fa parte della dotazione della vettura.

Il modo più rapido e sicuro (la normale presa domestica non è progettata per questo tipo di prestazione) è però la wallbox trifase, che carica la batteria in circa 5 ore.

Si può scegliere tra le wallbox e le smart wallbox: le prime possono essere attivate immediatamente e sono di facile funzionamento, le seconde offrono ulteriori funzioni come la possibilità di condividerle con altri, gestire i diritti di accesso e programmare in anticipo l'orario di ricarica.