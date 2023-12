DS crede molto nell'elettrico: attualmente la sua gamma di vetture a emissioni zero è composta da un solo modello (la 3 E-Tense) ma dal prossimo anno lancerà esclusivamente veicoli a batteria. Senza dimenticare l'impegno in Formula E dalla stagione 2015/2016 e i quattro titoli (due Piloti e due Costruttori) conquistati nel 2019 e nel 2020. Avete già letto il nostro articolo su come funzionano le colonnine per ricaricare le auto elettriche? E quello su come fare "rifornimento" gratis?

Di seguito troverete una guida completa su come si ricarica una DS elettrica. Tutte le soluzioni per il "pieno" di energia delle EV francesi.

Come si ricarica una DS elettrica: la ricarica domestica

DS Wall Box

La DS Wall Box consente di ricaricare al 100% la batteria della 3 E-Tense con un cavo Mode 3 in 5 ore e 15 minuti con un caricatore di bordo da 11 kW.

Presa di ricarica rinforzata

La presa rinforzata, grazie alla scatola di sicurezza di ricarica, consente di assorbire più potenza e aumentare la velocità del "rifornimento".

In 2 ore e mezza, con un cavo Mode 2 compatibile, si possono guadagnare 50 km di autonomia sulla DS 3 E-Tense.

Presa di ricarica domestica

Grazie al cavo Mode 2 di serie o disponibile come accessorio a seconda del modello si possono raggiungere 100 km in meno di 10 ore sulla DS 3 E-Tense.

Come si ricarica una DS: i cavi di ricarica

Cavo Mode 2

Il cavo Mode 2, ottimizzato per l'uso su presa domestica, può supportare una potenza di 1,8 kW.

Cavo Modalità 2 rinforzata

Il cavo Modalità 2 rinforzata, ottimizzato per l'uso su presa rinforzata, può supportare una potenza di 3,2 kW.

Cavo monofase Mode 3

Il cavo monofase Mode 3, ottimizzato per l'uso su una DS Wall Box da 7,4 kW o una stazione di ricarica pubblica, può supportare una potenza di 7,4 kW.

Cavo trifase Mode 3

Il cavo trifase Mode 3, ottimizzato per l'uso su una stazione di ricarica pubblica, può supportare una potenza di 22 kW.

Come si ricarica una DS: i tempi di ricarica

Di seguito troverete i tempi di ricarica stimati (20-80%) di una DS 3 E-Tense in base alla potenza di carica.

Carica rapida pubblica da 100 kW in su 26 minuti

Carica rapida pubblica 50 kW 42 minuti

Carica rapida pubblica 22 kW 3 ore e 10 minuti

Ricarica accelerata 11 kW 3 ore e 10 minuti

Ricarica accelerata 7,4 kW 4 ore e 42 minuti

Ricarica accelerata 3,7 kW 9 ore e 25 minuti

Presa domestica 2,3 kW 15 ore e 10 minuti