BMW sta puntando molto sull'elettrico. Nell'ultimo anno la Casa tedesca ha lanciato due modelli a batterie molto interessanti: l'ammiraglia i5 e la SUV iX2. Avete già letto il nostro articolo su come funziona Autohero? E quello su come aggiornare Android Auto all'ultima versione?

Di seguito troverete una guida completa su come si ricarica una BMW elettrica. Tutte le soluzioni per il "pieno" di energia delle EV bavaresi.

Come si ricarica una BMW elettrica: la ricarica domestica

BMW Wallbox

La BMW Wallbox ha una potenza di ricarica fino a 22 kW e consente di caricare comodamente a casa la vettura durante la notte. Prevede inoltre un'interfaccia Bluetooth per l'utilizzo con le app.

BMW Smart Wallbox

La BMW Smart Wallbox può vantare il collegamento in rete grazie alla scheda WiFI/SIM e servizi aggiuntivi come l'integrazione in un sistema di gestione dell'energia domestica, il controllo online e il conteggio esatto delle ricariche.

BMW Flexible Fast Charger

Il BMW Flexible Fast Charger consente una ricarica a casa fino a 11 kW utilizzando prese domestiche o industriali. Il cavo è lungo sei metri e ha un alloggiamento a tenuta stagna.

Connected Home Charging

Il pacchetto Connected Home Charging ottimizza i processi di ricarica domestica fornendo la massima capacità possibile e ottimizzando la ricarica solare con la maggior quantità possibile di elettricità autoprodotta.

Come si ricarica una BMW elettrica: la ricarica in viaggio

Plug & Charge

Il sistema Plug & Charge memorizza diversi contratti nell'auto e sceglie sempre quello più appropriato a seconda delle condizioni di ricarica. Si può ricaricare con Plug & Charge presso le colonnine Ionity.

BMW Destination Charging

BMW Destination Charging utilizza la rete di ricarica di molti partner premium come hotel, ristoranti e golf club.

BMW Charging

La rete BMW Charging è formata da 616.116 punti di ricarica in tutta Europa.

Ionity

La rete Ionity è formata da 2.955 punti di ricarica ad alta velocità in tutta Europa.

Cavo di ricarica Mode 3

Il cavo di ricarica Mode 3 consente di ricaricare fino a 22 kW presso stazioni di ricarica pubblica in corrente alternata. È lungo cinque metri e ha una borsa di contenimento.

Tariffe

Ci sono due tipi di tariffe: Flex (attraverso la card) o Active. Con quest'ultima si può ricaricare a un prezzo fisso.