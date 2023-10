Le Audi sono le uniche auto elettriche "premium" che stanno riuscendo a ritagliarsi un discreto spazio in un mercato italiano dominato da Tesla. Merito soprattutto della Q4 e-tron, presente nella "top ten" delle immatricolazioni delle vetture a batterie. Avete già letto il nostro articolo su quali sono gli oggetti obbligatori da tenere in macchina? E quello su come noleggiare auto e bici con amiGO?

Di seguito troverete una guida completa su come si ricarica un'Audi elettrica. Tutte le soluzioni per il "pieno" di energia delle EV della Casa tedesca.

Come si ricarica un'Audi elettrica: la ricarica domestica

Home Check e installazione

Presso il concessionario Audi più vicino è possibile richiedere, attraverso l'Home Check, una visita presso la vostra abitazione da parte di un tecnico che valuterà l'impianto elettrico di casa vostra. L'addetto mostrerà le differenti opzioni di ricarica disponibili, suggerendo la migliore soluzione possibile in termini di tempi e costi.

Potrà inoltre pianificare l'integrazione del sistema con un eventuale impianto fotovoltaico.

Audi e Enel X

Oltre alla predisposizione dell'abitazione per l'utilizzo del sistema di ricarica di serie è possibile scegliere una JuiceBox: in poche parole si tratta della wallbox domestica di Enel X.

e-tron charging system compact

L'e-tron charging system compact consente di ricaricare l'Audi elettrica sia dalla presa di corrente di casa che da una industriale. Il sistema ha una potenza di carica fino a 11 kW ed è composto da un'unità di controllo che include un cavo di collegamento al veicolo e due differenti cavi di alimentazione: uno dedicato alle prese domestiche e l'altro a quelle di tipo industriale. Attraverso il pannello di controllo dell'auto è anche possibile passare dal 100% al 50% della potenza di carica nel caso in cui vi siano altri apparecchi elettrici in uso all'interno dell'abitazione.

e-tron Audi charging system connect

L'e-tron Audi charging system connect supporta una capacità di carica fino a 22 kW e comprende un'unità di controllo, un cavo di collegamento alla vettura e due cavi di collegamento alla rete alimentazione (uno dedicato alle prese domestiche, l'altro a quelle di tipo industriale).

Il sistema consente di regolare automaticamente la capacità di ricarica in relazione all'utilizzo contemporaneo di altri elettrodomestici in casa, rendiconta l'energia caricata e collega la vettura a un HEMS (Home Energy Management System) compatibile rendendo il veicolo parte integrante di una casa intelligente. L'unità di controllo è dotata di un touchscreen da 5".

Come si ricarica un'Audi elettrica: la ricarica su strada

Audi charging

Audi charging è un network di ricarica pubblica composto da oltre 500.000 punti situati in 27 Paesi europei. Grazie a un unico contratto è possibile ricaricare in ciascuna delle nazioni: tutte le sessioni e la fatturazione di addebito dei costi possono essere visualizzati tramite la app myAudi.

Cavo Mode-3

Il cavo di ricarica pubblico Mode-3 è necessario per le stazioni di ricarica a corrente alternata sprovviste di collegamento. Supporta potenze fino a 11 kW o 22 kW.

Ionity

Ionity è una rete di ricarica ad alta potenza (capacità fino a 350 kW) composta da oltre 200 punti in Italia e oltre 2.600 in Europa.

Sono previste tariffe dedicate tramite Audi charging.