Le reti neurali guidano le Tesla: nuovo aggiornamento per la guida autonoma

Tesla è sicuramente un leader nel settore delle auto elettriche (ecco dove trovate le auto elettriche più economiche per ogni brand), ma anche nell'ambito della guida autonoma risulta tra i primi in termini di innovazione.

Proprio a proposito della guida autonoma di Tesla arrivano delle novità interessanti. Nelle ultime ore infatti Tesla ha rilasciato un nuovo aggiornamento per il suo Full Self Driving, la piattaforma software che si occupa appunto di gestire la guida autonoma sulle vetture Tesla e che è in fase di beta testing da qualche anno ormai.