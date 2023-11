Vi piacerebbe se la Tesla Model 2 fosse così?

Le Tesla non si sono mai distinte per un' estetica particolarmente ricercata o originale, optando piuttosto per linee sobrie ed estremamente aerodinamiche, quasi anonime ma nondimeno immediatamente riconoscibili. Ma per la attesissima Model 2 (il nome è pura ipotesi)?

Due sono gli argomenti più popolari, uno riguarda l'obiettivo di tagliare i costi di produzione per arrivare a 25.000 dollari (in Europa probabilmente si parlerebbe di 30.000 euro), e l'altro l'aspetto.

Il miliardario non era sembrato impressionato dall'esperienza, ma nondimeno ha rafforzato l'idea di una piccola elettrica , soprattutto per il mercato europeo o cinese.

Come potete vedere dalle immagini, l'adattamento, per quanto semplice nella sua idea, è completato in maniera veramente impeccabile, e il risultato tutto sommato convincente, anche considerando la firma stilistica del produttore americano.

Ovviamente stiamo parlando di un mero esercizio di stile, ma la Model 2, o come si chiamerà, è comunque in fase di sviluppo, tanto che Musk ha deciso di iniziare a produrla a Austin, in Texas, invece che in Messico settentrionale, perché pensa che gli ingegneri dovrebbero essere vicini alla catena di montaggio.