Ecco i render più affascinanti della nuova Tesla Model 3

Le auto elettriche sono in fase di costante crescita, e Tesla ha da sempre rappresentato un punto di riferimento nel mercato. L'azienda sta per lanciare una nuova versione di uno dei suoi modelli più popolari.

Parliamo della Tesla Model 3, la quale sta per ricevere un consistente aggiornamento con la nuova versione attesa a breve. Stiamo parlando della versione conosciuta con lo pseudonimo Project Highland. Non sono trapelati grandi dettagli in merito a questa nuova vettura, se non quelli inerenti la produzione.