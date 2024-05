Renault Symbioz: una Grand Captur solo ibrida

Indice

Renault Symbioz: le dimensioni

Renault Symbioz: il design

Il frontale della Renault Symbioz, caratterizzato da fari allungati collegati da una fascia nera che alleggerisce la superficie, è uguale a quello della Captur. La SUV compatta francese si distingue dalla "cugina" per il generoso sbalzo posteriore e per la coda più moderna e spigolosa impreziosita dal portellone posteriore motorizzato.

Grandi i cerchi in lega: da 18" o da 19" per le versioni Iconic e esprit Alpine.

Anche dentro la plancia è identica a quella della Captur. Troviamo una fascia superiore ricoperta da plastiche morbide per la versione Techno, motivi in sfumature blu per la esprit Alpine (che ha una fascia inferiore rivestita da tessuto sportivo) e da un effetto alluminio spazzolato per la Iconic, che in basso può vantare TEP (tessuto spalmato granulare) impreziosito da cuciture.