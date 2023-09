Renault Scénic E-Tech: le foto e i dati

La Renault Scénic E-Tech è una delle protagoniste del Salone di Monaco 2023 : la crossover compatta elettrica francese sviluppata sullo stesso pianale della Nissan Ariya arriverà nelle concessionarie a inizio 2024. Avete già letto il nostro articolo su come funzionano le colonnine ? E quello su come registrarsi al Portale dell'Automobilista ?

Indice

Renault Scénic E-Tech: il design

Renault Scénic E-Tech: le dimensioni

Renault Scénic E-Tech: gli interni

Renault Scénic E-Tech: i motori

Renault Scénic E-Tech: la batteria

Quando gli accumulatori non forniscono più il livello di prestazioni richiesto vengono riutilizzati per lo stoccaggio stazionario dell'energia negli edifici residenziali e negli uffici oppure per le soluzioni mobili come le imbarcazioni e i sistemi di refrigerazione.

Sono due i tagli di batterie disponibili per la Renault Scénic E-Tech : 60 kWh (oltre 420 km di autonomia e una ricarica massima in corrente continua di 130 kW) e 87 kWh (fino a 620 km di percorrenza e fino a 130 kW).

Renault Scénic E-Tech: la tecnologia

La plancia della Renault Scénic E-Tech è dominata da due display uniti a forma di L: un cruscotto orizzontale da 12,3" e un touchscreen verticale da 12" al centro della consolle.

Il sistema multimediale OpenR Link con Google integrato è basato su Android Automotive 12 e prevede oltre 50 app scaricabili da Google Play. Si usa come un tablet, con comandi touch o vocali, ed è compatibile con Android Auto e Apple CarPlay (anche wireless).

Tra le varie funzioni segnaliamo la pianificazione del percorso che prende in considerazione l'attivazione del pre-condizionamento della temperatura della batteria e la possibilità di inserire tra i punti di ricarica anche il proprio domicilio e il luogo di lavoro: in questo modo si possono raggiungere queste due destinazioni con un livello di ricarica compreso tra il 12 e il 9% riducendo le soste.

Non vi basta? Grazie all'intelligenza artificiale il sistema può proporre l'attivazione del clima in caso di caldo eccessivo o la chiusura dei finestrini se è attivo un purificatore o un sistema di ricircolo dell'aria. Senza dimenticare la firma sonora realizzata in collaborazione con il noto musicista francese Jean-Michel Jarre e la app SongPop for Renault per giocare provando a indovinare le canzoni.