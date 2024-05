Renault Rafale: arriva la versione plug-in. 300 CV, trazione integrale e anima Alpine

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV è la nuova versione "grintosa" del SUV coupé, con un motore elettrico in più, batteria da 22 kWh e tanta tecnologia

A quasi un anno dal lancio di Renault Rafale, la casa francese presenta la versione ibrida plug-in del suo ambizioso SUV coupé, che arriva a ben 300 CV e offre un'accelerazione da 0 a 100 km/h in appena 6,4 secondi (sapete cosa sono le auto ibride plug-in?). Tra le novità della vettura, che arriverà in autunno, spiccano la trazione integrale, la batteria da 22 kWh per un'autonomia di ben 100 km in modalità solo elettrica e l'anima Alpine. Sono tanti i motivi per apprezzarla: andiamo a scoprire le sue caratteristiche.

Il powertrain: un motore elettrico in più per un totale di quattro motori

Renault Rafale E-Tech 4x4 300 CV è un concentrato di tecnologia e motori. La nuova ibrida plug-in della casa francese affianca infatti al motore endotermico (che è stato potenziato) e ai due motori elettrici originali un inedito motore elettrico sull'asse posteriore, per un totale di quattro motori. Il motore endotermico è sempre a 3 cilindri da 1,2 litri, ma ora è dotato di un nuovo turbocompressore che porta la potenza a 110 kW, ossia 150 CV (rispetto a 96 kW / 130 CV della versione E-Tech 200 CV) e la coppia a 230 Nm (rispetto a 205 Nm). Il motore elettrico principale sull'avantreno resta lo stesso, con una potenza di 50 kW (70 CV) e una coppia di 205 Nm, mentre quello secondario di tipo HSG (High-voltage Starter Generator) eroga una potenza di 25 kW (34 CV) e una coppia di 50 Nm. Quest'ultimo serve per l'avviamento del motore termico e del cambio marce.

La novità, come dicevamo, è però il secondo motore elettrico principale sull'asse posteriore con batteria annessa. Parliamo di un'unità con potenza di 100 kW (136 CV) e una coppia di 195 Nm, mentre la batteria ricaricabile è da 22 kWh, per un'autonomia di ben 100 km in modalità solo elettrica. La batteria è dotata di caricatore di bordo da 7,4 kW che consente una ricarica da 0 a 80% in 2 ore e 10. Nel complesso, la potenza passa quindi da 200 CV della Rafale full hybrid ai 300 CV di questa plug-in, e l'autonomia, tra batteria e serbatoio da 55 litri, arriva a 1.000 km.

Le prestazioni, ovviamente, ringraziano. Rafale E-Tech 4x4 300 CV scatta da 0 a 100 km/h in appena 6,4 secondi (contro gli 8,9 secondi della versione da 200 CV). Per quanto riguarda la guida in modalità 100% elettrica, si attiva automaticamente nelle modalità Comfort ed Eco se il livello della batteria lo consente e viene mantenuta in base alle richieste del conducente. Può anche essere "forzata" selezionando la modalità Electric tramite il pulsante EV MODE situato sul bracciolo centrale. In modalità elettrica la vettura eroga 160 CV ed è autolimitata a una velocità massima di 135 km/h. Tramite il pulsante EV MODE si possono attivare tre modalità. Hybrid è quella di default, mentre Electric è quella che forza la modalità elettrica. La terza modalità, E-Save, sollecita invece il motore termico fin dall'avviamento in modo da caricare la batteria fino al 25%.

A bordo tanta tecnologia

Tra le caratteristiche della nuova Rafale, troviamo il sistema a trazione integrale sempre attivo, la cui trazione per asse è gestita automaticamente dal sistema E-Tech in base alle condizioni di guida e alla modalità selezionata tramite i settaggi Multi-Sense. Inoltre la funzione di Guida ibrida predittiva massimizza l'uso dell'energia elettrica lungo il percorso anche grazie ai dati della mappatura connessa Google. Le nuove sospensioni adattive sono abbinate a una telecamera frontale per regolarsi automaticamente in base al terreno e allo stile di guida. Questa soluzione è presente nella versione Atelier Alpine e non nella Esprit Alpine. Inoltre la versione più ricca offre tre differenti modalità di guida, Comfort, Dynamic e Sport, che consentono di regolare tramite il menu Chassis Control parametri e impostazioni del sistema 4Control Advanced che gestisce la sterzata delle quattro ruote.

Due allestimenti, un cuore Alpine

La nuova Rafale E-Tech 4x4 300 CV sarà disponibile da questo autunno in due versioni, Esprit Alpine e Atelier Alpine. Esprit riprende l'allestimento già disponibile nella versione da 200 CV, mentre Atelier è la versione più ricca. Questa variante si distingue per la verniciatura Satin Summit Blue con elementi Starry Black e cerchi da 21" (la versione Esprit è dotata di cerchi da 20"). La dotazione di serie include anche, come abbiamo detto, le sospensioni adattative a controllo elettronico e l'Agility Control. I prezzi non sono ancora stati comunicati.