Renault presenta il nuovo Captur: frontale rinnovato, 4 motorizzazioni a benzina (anche full hybrid) e Android Automotive

Renault Captur si rinnova. Il SUV urbano del produttore francese cambia aspetto sia fuori che dentro, adottando quello che è il nuovo linguaggio stilistico del marchio automobilistico promosso da Gilles Vidal, Direttore del Design Renault.

E lo si nota subito, grazie al nuovo frontale che abbandona i fari a C tipici delle vetture precedenti e che fa sfoggio del logo del marchio rinnovato e già presente su Megane E-Tech e Austral. Per certi versi quindi si avvicina più ai canoni estetici della Rafale. A detta di Renault, la parte frontale sposa linee tese e maggior precisione nei dettagli, per offrire un look più dinamico e valorizzante. Il brand però non approfitta per rinnovare anche il retro, che rimane sostanzialmente invariato se non fosse per il logo Renault per forza di cose rinnovato.