Renault Grand Kangoo E-Tech: le foto e i dati

Di seguito troverete le foto e i dati della Renault Grand Kangoo E-Tech : tutto quello che c'è da sapere su una delle vetture a emissioni zero più spaziose in circolazione.

Renault ha svelato al Salone di Monaco 2023 la Grand Kangoo E-Tech : la variante elettrica della grande multispazio francese sarà ordinabile da fine anno mentre per le prime consegne bisognerà attendere il 2024. Avete già dato un'occhiata al nostro articolo sulle migliori app per viaggiare in auto ? E quello sui migliori porta cellulare ?

Indice

Renault Grand Kangoo E-Tech: spazio e versatilità

Renault Grand Kangoo E-Tech: motore e prestazioni

Renault Grand Kangoo E-Tech: batteria e autonomia

È garantita per otto anni o 160.000 km: in questo periodo viene sostituita gratuitamente se la capacità scende al di sotto del 70% del suo stato di salute.

Renault Grand Kangoo E-Tech: ricarica

La Renault Grand Kangoo E-Tech accetta ricariche in corrente alternata da 22 kW (dal 5 all'80% in poco più di due ore e mezza) e in corrente continua fino a 80 kW (dieci minuti per recuperare 80 km).

Tre le modalità di frenata rigenerativa: B1 (in autostrada o sulle strade a scorrimento veloce), B2 (di default) e B3 (consigliata in montagna o in caso di traffico intenso).